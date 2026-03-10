Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sopayla aracından indi, tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Sopayla aracından indi, tutuklandı!

        Adana'da bir sürücü, taksisine çarpıldığı iddiasıyla sopayla aracından indi. Olayla hafif ticari aracın kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamayınca taraflar bölgeden ayrıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Metin T., tutuklandı. Çeşitli maddelerden 201 bin lira ceza kesilen sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sopayla aracından indi, tutuklandı!

        Adana'da Metin T. (55), taksisine çarpıp, kaçtığını iddia ettiği Musa Y.’nin (50) hafif ticari aracının kavşakta beklediğini görünce, tahta sopayla aşağı indi.

        DHA'nın haberine göre Musa Y.’nin aracının kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamayınca taraflar bölgeden ayrıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Metin T., tutuklandı. Çeşitli maddelerden 201 bin lira ceza kesilen Metin T.’nin aracı 60 gün trafikten men edildi.

        Olay, 8 Mart’ta akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.’nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.’nin yanına gidip, aracın kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "ARACIMA ÇARPIP, KAÇTI"

        Olayın ardından Musa Y.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksicinin kimliğini kısa sürede tespit edip, evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Metin T.’ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Metin T., sorgusunda, “Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim” dedi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 7 Mart 2026 (İran'ın Gözetim Ve İstihbarat Sistemi Nasıl Çöktü?)

        Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi