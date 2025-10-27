Sophie Turner ile Chris Martin arasında aşk iddiası

Ünlüler dünyasında yeni aşk alarmı! Ünlü oyuncu Sophie Turner ile Coldplay'in solisti Chris Martin'in birlikte olduğu iddia edildi.

'Game of Thrones' dizisiyle ünlenen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Sophie Turner, iki yıllık birlikteliğin ardından erkek arkadaşı Peregrine 'Perry' Pearson'dan ağustos ayında ayrıldı.

Sophie Turner ve eski eşi Joe Jonas

48 yaşındaki İngiliz şarkıcı Chris Martin ise sekiz yıllık birlikteliğin ardından nişanlısı Dakota Johnson ile birlikteliğini temmuz ayında bitirdi.

Chris Martin ile Dakota Johnson sekiz yıllık birliktelik yaşadı

Eski eşi Gwyneth Paltrow'dan iki çocuğu olan Chris Martin, bu yaz Coldplay'in 'Music Of The Spheres' turnesi kapsamında bir dizi konser için Londra'daydı.

Chris Martin ile Sophie Turner ikilisinin bu dönemde yakınlaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

İki çocuğu olan Chris Martin ve Gwyneth Paltrow 2014'te ayrıldı, 2015'te resmen boşandı

Sophie Turner, çocuklarının babası olan eski eşi Joe Jonas tarafından yayınlanan eski bir videoda, Chris Martin'den gelen bir doğum günü mesajı karşısında sevinçten çıldırırken, bir Coldplay hayranı olduğunu ortaya koymuştu. 2020'de çekilen videoda, Turner'a doğum günü sürprizi yapan eski eşi Joe Jonas, bir restoranda otururken telefonunu Turner'a uzatarak, "Doğum günün kutlu olsun demek isteyen biri var" diyordu ve şok içinde ellerini yüzüne götüren Sophie Turner, "Chris Martin!" diye bağırıyordu.