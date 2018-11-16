İzmir'de, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Buca bölgesinde örgütün faaliyetlerine devam ettirdiği öne sürülen şüpheliler, teknik takibe takıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Torbalı ve Dikili'de yaptığı operasyonlarda şu ana kadar 17 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı, 'ByLock' kullandıkları belirtildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, operasyon sırasında ikamette bulunan kasalar içerisinde yüklü miktar para da ele geçirdi. Operasyonda bir başka detay da göze çarptı. Polis tarafından yapılan aramalarda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polise sorgu sırasında vermeleri gereken cevapların yer aldığı dokümanlar da ele geçirildi. Zanlıların TEM Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

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