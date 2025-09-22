Habertürk
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü | Son dakika haberleri

        MHP'den Sorgun kararı

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:58
        MHP'den Sorgun kararı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü bildirdi.

        Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

        Mustafa Erkut Ekinci
        Mustafa Erkut Ekinci
        #Son dakika haberler
