MHP'den Sorgun kararı
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü bildirdi.
Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.Mustafa Erkut Ekinci