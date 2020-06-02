Trabzonspor, golcü arayışlarında sürpriz bir isme yöneldi. Sörloth'un bonservisini almaya çalışan Fırtına, alternatif olarak Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'ye talip oldu.

Antalya ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Senegalli 34 yaşındaki tecrübeli golcü için temaslara başlayan bordo- mavililer transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Papiss Cisse'ye Trabzon'un yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir de talip oldu. Transferin ise en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.