Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sosyal Destek Ödemeleri ne kadar olacak? 2026'da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Sosyal Destek Ödemeleri ne kadar olacak? 2026'da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödeme miktarı gündeme geldi. Peki 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı tutarı yeni asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Sosyal destek ödemeleri memur zammına bağlı artan yardımlardır. Yani enflasyon oranıyla birlikte sosyal destek ödemeleri şekil alacak. Peki 2026’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

        2

        2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

        65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Kasım ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

        Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış göstererek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

        3

        Önceki aylardaki enflasyon oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

        2025 Temmuz: Yüzde 2,06

        2025 Ağustos: Yüzde 2,04

        2025 Eylül: Yüzde 3,23

        2025 Ekim: Yüzde 2,55

        Bu veriler doğrultusunda, son 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi.

        Nihai zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları