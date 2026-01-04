Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Engelli maaşı, evde bakım aylığı, SED yardımı ödemesi ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı sonrası sosyal destek ödemeleri gündeme geldi. Memur ve emekli maaş zam oranı ise enflasyon oranı sonrası açıklanacak. Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli olacak. Peki, 2026'da sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Engelli maaşı, evde bakım aylığı, SED yardımı ödemesi ne kadar olacak?
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Açıklanacak veriyle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazanacak. Peki, 2026 Sosyal destek ödemeleri ne kadar olaca ve ne zaman yatacak?
2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer düzenli destek ödemeleri memur maaş zammına paralel olarak güncelleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR
Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;
65 yaş aylığı
Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)
Evde bakım maaşı
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri
Kıdem Tazminatı Tavanı