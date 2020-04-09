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Sosyal medya fenomeni Lele Pons TikTok videosu çekerken cama daldı!

Instagram'da 40 milyonun üzerinde, TikTok'ta ise 8 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomeni Lele Pons, video çekerken talihsiz anlar yaşadı. 23 yaşındaki Pons, dans videosu çekerken arkasındaki cam pencereye daldı... Pons'un, yaşadığı o anlar sosyal medyada viral oldu!

Lele Pons
HABERTURK.COM

Vine videolarıyla fenomen olan, Youtube ve Instagram üzerinden de milyonlarca takipçiye ulaşan internet fenomeni Lele Pons, TikTok videosu çekerken talihsiz bir an yaşadı. 23 yaşındaki Pons, dans ederken geriye doğru gitti ve camdan yapılmış kapının üzerine adeta uçtu. Yaşananların ardından camdan kapı tuzla buz olurken internet fenomeni yerde görüntülendi.

Yaşadığı düşüşü sosyal medya hesaplarından paylaşan Lele Pons'un videosu viral oldu. Sadece Instagram'da 12 milyon izlenme alan video bazılarını endişelendirse de çoğu kullanıcı düşüşün kurgu olduğunu iddia etti. 

LELE PONS KİMDİR?

Lele Pons, 25 Haziran 1996 tarihinde Venezuela'da dünyaya geldi. Şöhreti 2011 yılında yayınlamaya başladığı 6 saniyelik Vine videoları sayesinde yakaladı. 

ABD'de yaşayan internet fenomeni komedi üzerinde çektiği videolar çekiyor. Pons, komik videolarıyla milyonları etkisi altına alırken, Instagram, TikTok, YouTube'dan her daim paylaşımlarda bulunuyor. 

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