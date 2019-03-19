Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izleyen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Kediyi sahiplenip ve besleyen mahalle sakinleri, kedinin haylaz bir kedi olmadığını yavrularını korumak için yoldan geçenlere saldırdığını söylediler. Kedi bugün market önünde yoktu, çevre sakinleri kedinin bir hayvansever tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti.