        Haberler Sağlık Sosyal medya trendleri cildi yaşlandırıyor

        Sosyal medya trendleri cildi yaşlandırıyor

        Sosyal medyada hızla yayılan cilt bakım trendleri, güzelleştirmek yerine cildi yaşlandırabiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında kontrolsüz şekilde uygulanan maske ve asitli ürünler, kalıcı cilt sorunlarına yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, bilinçsiz cilt bakımına karşı önemli uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 19:37 Güncelleme:
        Bu trendler cildi yaşlandırıyor

        Özellikle viral videoların etkisiyle bilinçsizce kullanılan kozmetik ürünlerin nodüler aknelere ve cilt yanıklarına neden olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, en doğru yolun cilt analizi olduğunu hatırlattı.

        "5-6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ASİTLİ MASKE YAPIYOR"

        Sosyal medyanın etkisiyle cilt bakımına yönelen çocuklara dikkat çeken Dr. Dündar, "Ne yazık ki 5-6 yaşındaki kız çocuklarının bile yüzlerine maske yaptığını, asitli ürünler kullandığını görüyoruz. Bu durum gerçekten ürkütücü. Her ürün her cilt için uygun değil. Bazı içerikler oldukça başarılı ve kaliteli. Biz bu tarz ürünleri yanık tedavilerinde, derin yaralanmalar sonrası doku yenilenmesi için kullanıyoruz. Ancak bu ürünler sosyal medyada ‘akne izlerine çözüm' gibi sunuluyor. Oysa yoğun içerikli bu ürünler, akneli ve yağlı ciltlerde durumu daha da kötüleştiriyor" diye konuştu.

        "ÖNCE CİLT ANALİZİ, SONRA ÜRÜN"

        Yanlış kullanımın gözenek tıkanıklığına ve daha zor tedavi edilen nodüler-kistik aknelere yol açabildiğini ifade eden Dr. Dündar, "Akne izi ile her iz aynı değildir. Yanık iziyle sivilce izi aynı şekilde tedavi edilmez. Asitli peelingler de bilinçsiz kullanılıyor ve ciltte yanıklara neden olabilir. Glikolik asit, laktik asit gibi uygulamaları biz de yapıyoruz. Ancak bu işlemler herkes için uygun değil. Hassas ve ince ciltlerde ciddi cilt yanıkları oluşabilir. İnternette viral olan her maske herkese uygun değildir. Hangi yaşta olursak olalım, öncelikle bir dermatoloğa gidip cilt analizi yaptırmalıyız. Cilt tipimizi ve risklerimizi öğrendikten sonra ürün seçmeliyiz. Araştırma yapmak önemli ama öncelik mutlaka dermatoloji uzmanı olmalı" ifadelerini kullandı.

