Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Köpeğe cinsel istismarda gerçek farklı çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun önünde dün saat 18.30 sıralarında özel bir firmaya ait otomobil içerisinde bir kişinin, köpeğe cinsel istismarda bulunduğu ve elinde tabanca olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde, tabancanın oyuncak olduğu, M.Ö. olduğu belirlenen şahsın bileğinde sevgi izi dövmesi olduğu ve aklı dengesinin olmadığı anlaşıldı.

Ayrıca araç içinde bulunan köpekte herhangi bir cinsel saldırı izi görülmediği ve köpeğin sokak köpeği olduğu tespit edildi.