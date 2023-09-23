Sosyal medyada provokasyon: 8 tutuklama! Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 23 kişiden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.

27 HESAP YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

23 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.