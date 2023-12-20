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Catfish terimi, sosyal medyada sahte bir profil kullanarak kişileri manipüle etme yöntemini ifade etmek için kullanılır. "İlk buluşmaya giderken kızın catfish çıkması" ifadeleri ile sosyal medyada yayılan Catfish terimi yayınbalığı ve kedi balığı şeklinde Türkçeye çevrilir. Catfish kelime anlamı ise 'insanları kandırmak amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde sahte profil oluşturan kimse' olarak kullanılır. İşte sosyal medya catfish terimi hakkında merak edilenler...