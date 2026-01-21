Sosyal medyadaki bağırsak detoksu trendine dikkat!

Karında şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık şikayetleriyle çözüm arayan birçok kişi, son dönemde sosyal medyada öne çıkan bağırsak detoksu uygulamalarına yöneliyor. Ancak uzmanlar, hekim kontrolü olmadan yapılan bu işlemlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bilinçsiz detoks uygulamalarının faydadan çok zarar getirebileceğini vurguladı.

"CİDDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR"

Bağırsak detoksu adı altında yapılan uygulamaların kontrolsüz şekilde yaygınlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Son zamanlarda bağırsak detoksu adı verilen işlemler sosyal medyada çok ön plana çıkarılıyor. Ancak uzman kontrolü olmadan ve bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikayeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoksdeğil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurularak sorunun kaynağı belirlenmelidir” diye konuştu.

PROBİYOTİK HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

Bağırsak sağlığında probiyotiklerin yeri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Probiyotikler bazı durumlarda destek tedavisi olarak önerilebilir. Biz de uygun hastalarda kullanıyoruz. Ancak herkes ayrı bir bireydir. Herkese aynı tedavi protokolünü uygulamak doğru değildir" dedi.