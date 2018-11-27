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Sosyal medyayı sallayan dev adam

27.11.2018 - 09:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Fitness eğitmeni Danny Jones, iki metreyi aşan boyuyla sosyal medyada fenomen oldu! Jones'un takipçi sayısı 900 bine yaklaştı

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    Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçisi olan fitness eğitmeni Danny Jones, 2.06 metrelik boyuyla sosyal medyada fenomen oldu.

     

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    Ağırlığı 124 kilogram olan Jones bir paylaşımı sayesinde tanınırlığını artırdı. 

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    Genç adam "Bir gece önce her zamanki gibi yatağıma yatıp uyudum ama ertesi sabah kalktığımda Instagram'da 8 bin yeni takipçim vardı" diye anlattı.

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    Kullanıcının "Bu bir adam değil, bu bir ağaç" mesajıyla yaptığı bu paylaşımın ardından Danny Jones bir anda Instagram fenomenine dönüştü, takipçi sayısı hızla arttı.

     

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    Evin içerisinde tam bir dev gibi görünen antrenörün fotoğrafları ise şöyle...

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