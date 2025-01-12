Sosyal destek ödemeleri arttı! İşte güncel evde bakım maaşı, yaşlı aylığı ve SED ödeme miktarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı sosyal destek ödemelerinde artışa gittiklerini açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti. İşte, güncel sosyal yardım ödeme miktarları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı. Buna göre; yaşlı aylığı, engelli maaşı, engelli yakını maaşı, SED ödemeleri gibi kalemlerde artışa gidildi. Peki, sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini anlatan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi." bilgisini verdi.
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını ifade etti.