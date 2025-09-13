Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Şota Arveladze: Çok önemli bir galibiyet oldu - Kasımpaşa Haberleri

        Şota Arveladze: Çok önemli bir galibiyet oldu

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 20:21 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok önemli bir galibiyet oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, 1-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, ligde alınan 3 yenilginin ardından karşılaşmaya psikolojik olarak hazırlanmanın zor olduğunu belirtti.

        Fatih Karagümrük'ün çok iyi top çeviren ve iyi mücadele eden bir ekip olduğunu vurgulayan Şota Arveladze, milli aranın ardından ligde 3 puan almanın önemine değindi.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

        Maçtaki pozitif durumlara dikkati çeken Şota, şunları söyledi:

        "10 kişi kaldıktan sonra gol yemedik. Oyuna kötü başlamadık. 2-3 pozisyona girdik ama son pasları yapamadık. Bizim net 2-3 pozisyonumuz daha var. Oyun daha fazla rakibin elindeydi. 10 kişi kalınca defansif düşündük. Yaklaşık 20 dakika defans yapıp önemli bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. 7 kişi yoktu, milli takıma gidenler vardı, sakatlar vardı. 7 kişi, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar için bile fazla sayı. Çok önemli bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum. Eksiklere bakarak daha iyi olmak istiyoruz. Bunun devamını getireceğiz inşallah."

        Transfer dönemine de değinen Şota, "Transfer sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Para söz konusu, istemek söz konusu. Sadece bizim istememiz yeterli olmayabiliyor. 4-5 çok iyi transfer yaptık. Kalan isimler henüz kendini gösteremedi. Umarım onlar da Kasımpaşa'ya daha fazla faydalı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları