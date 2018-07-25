Sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercih sonuçları dün açıklandı. Sözlü mülakata katılıp sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih işlemleri 20 Temmuz'da sona ermişti. İlk ataması yapılacak öğretmenlerin merakla beklediği tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün saat 13.00'de tüm adayların erişimine açıldı. Yaklaşık 50 bin başvuru yapan adaydan atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenler göreve başlama işlemi için istenen bazı belgeleri de yanında götürecek. Peki, o belgeler neler? 2018 Sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlar? Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar?

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yayımladığı kılavuzda, atamaları kendilerine tebliğ edilenler öğretmenlerin tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacağı bildirildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılacak yüzde 8,65 zamla birlikte ekar, BES, sendika, İlksan vb. kesintisi olmayan sözleşmeli öğretmenlerin net maaşı 3.292,71 TL'ye yükseldi.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA İSTENEN BELGELER NELER?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il mil lî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler i l millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek. Bu ad aylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapması na engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

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