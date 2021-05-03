Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERLERİ SORGULAMA
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2021
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarının 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınava alınacak adaylar ve sınav merkezleri belli olacak.
Başvurusu kabul edilen adaylar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
Süreci başarıyla tamamlayan adayların atama tercihleri 1-6 Eylül 2021'de alınacak ve 8 Eylül 2021'de atama sonuçları ilan edilecek.
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