Beş çocuğunu öldüren ve idamı istenen eski kocası için 'merhamet edin' dedi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu sözlü sınava katılan öğretmenler tarafından merak konusu oldu. 30 Haziran'a kadar devam eden sözlü sınavlar sonrasında sonuçlar açıklanacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları tarihi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının 30 Haziran'dan sonraki günler açıklanması bekleniyor. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak ve 16 Temmuz’da sonuçlandırılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonucunda 60 barajını geçen öğretmenler atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.