Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
İstanbul Üsküdar'da, yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi çevredekiler feci biçimde darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Üsküdar'da Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyle çevredekiler tartıştı.
ÇEVREDEKİLER TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyünce, çevredekiler şüpheli tekme ve yumruklarla saldırdı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şüpheliye müdahale de bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.