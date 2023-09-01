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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!

        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!

        İstanbul Üsküdar'da, yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi çevredekiler feci biçimde darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:47
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        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
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        İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Üsküdar'da Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyle çevredekiler tartıştı.

        ÇEVREDEKİLER TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyünce, çevredekiler şüpheli tekme ve yumruklarla saldırdı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şüpheliye müdahale de bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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