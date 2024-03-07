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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Sparta Prag: 1 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sparta Prag: 1 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU

        Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sparta Prag'ı 5-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sparta Prag bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı elemiş ve kupanın dışında itmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 23:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:08
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        Liverpool, Sparta Prag'a fark attı!
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        Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibi maçı 5-1 kazanıp tur için avantajı kaptı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6'da Mac Allister, 25, 45+3'te Darwin Nunez, 53'te Luis Diaz ve 90+4'te Szoboszlai'den geldi. Sparta Prag'ın tek golünü ise Conor Bradley kendi kalesine attı.

        Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'de Anfield'da oynanacak.

        Günün diğer sonuçları şöyle:

        Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0

        Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

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