Sparta Prag: 1 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sparta Prag'ı 5-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sparta Prag bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı elemiş ve kupanın dışında itmişti

Habertürk Giriş: 07.03.2024 - 23:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:08 facebook

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