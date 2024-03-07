Sparta Prag: 1 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sparta Prag'ı 5-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sparta Prag bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı elemiş ve kupanın dışında itmişti
Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibi maçı 5-1 kazanıp tur için avantajı kaptı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6'da Mac Allister, 25, 45+3'te Darwin Nunez, 53'te Luis Diaz ve 90+4'te Szoboszlai'den geldi. Sparta Prag'ın tek golünü ise Conor Bradley kendi kalesine attı.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'de Anfield'da oynanacak.
Günün diğer sonuçları şöyle:
Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0
Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2