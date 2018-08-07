Spartak Moscow II - Fakel maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Spartak Moscow II, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Fakel takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Spartak Moscow II 5 puanla 11. sırada, Fakel 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Spartak Moscow II son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fakel son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Spartak Moscow II kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Fakel kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Spartak Moscow II son haftadaki Sibir Novosibirsk müsabasında 2-1 kazandı.

Fakel ise Volgar-Gazprom karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Spartak Moscow II, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Fakel, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fakel 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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