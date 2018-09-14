Spartak Moscow II - Torpedo Armavir maçı rakamları

Spartak Moscow II ve Torpedo Armavir, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Spartak Moscow II 20 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Torpedo Armavir 2 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Spartak Moscow II, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Torpedo Armavir, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 334 kodlu maçı oynayanlar; Spartak Moscow II galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.30, Torpedo Armavir galibiyet oranı 5.00.

Spartak Moscow II son haftadaki Tom Tomsk müsabasında 0-1 yenildi.

Torpedo Armavir ise Zenit St. Petersburg II karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Spartak Moscow II, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Torpedo Armavir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Torpedo Armavir, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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