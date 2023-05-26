Mel Brown, "Hiçbirimiz birlikte konuşmuyoruz, hepimizin bir WhatsApp grubu var, ama bu sadece zamanlamayla ilgili. Markasıyla ve eşi David Beckham'ın kariyerini desteklemekle gerçekten meşguldü ve dört çocuğu var, bu yüzden iş doğru zamanı bulmakla ilgili ve biz bunu yapmayı başardık" dedi.