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Spice Girls tam kadro olarak dönüyor

1990'lı yılların popüler grubu Spice Girls, tam kadro olarak geri dönüyor. Daha önce yeniden bir araya gelişlerinde ekibe katılmayan Victoria Beckham, bu kez kadroda yer alacak

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  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    1990'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls'ün üyesi Melanie Brown, bir önceki geri dönüşlerinde aralarına katılmayan Victoria Beckham'ın bu defa gruba dâhil olacağını duyurdu.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    Melanie Brown, beş kişilik pop müzik grubunun tam kadro olarak bir araya geleceğini söyledi.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    Buna göre yıllar sonra Victoria Beckham ve Melanie Brown'un yanı sıra; Melanie Chisholm, Emma Bunton ve Geri Halliwell ile birlikte sahnede olacak.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    MODA KARİYERİNE AĞIRLIK VERMİŞTİ

    Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, her ne kadar 2019'da İngiltere'de turneye çıksalar da moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    TAM KADRO OLİMPİYAT SAHNESİNDEYDİLER

    Spice Girls, en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde gösterişli bir performans için bir araya gelmişti. Bir defalık birliktelikte Victoria Beckham da ekipte yar almıştı. 
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    "HAYRANLARIMIZIN SEVECEKLERİ BİR ŞEY OLACAK"

    Mel Brown, "Hayranlarımızın gerçekten sevecekleri bir şey olacak" dedi.
    Grubun 'Posh' lakaplı üyesi Victoria Beckham'ın nasıl ikna edildiği merak konusu oldu. 'Scary' lakaplı Brown, Beckham ile her zaman iletişim halinde oldukları için onu ikna etmek zorunda kalmadıklarını söyledi.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    Mel Brown, "Hiçbirimiz birlikte konuşmuyoruz, hepimizin bir WhatsApp grubu var, ama bu sadece zamanlamayla ilgili. Markasıyla ve eşi David Beckham'ın kariyerini desteklemekle gerçekten meşguldü ve dört çocuğu var, bu yüzden iş doğru zamanı bulmakla ilgili ve biz bunu yapmayı başardık" dedi.
  • Spice Girls tam kadro olarak dönüyor - Magazin haberleri

    Victoria Beckham, daha önce yaptığı bir açıklamada, bu yaz bir performans sergilemeleri istenirse, pop grubuna katılmaya istekli olduğu belirtmişti.

    Fotoğraflar: Reuters, Mega, Avalon, AA, AP

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