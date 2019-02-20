Ünlü spiker ve oyuncu Dilara Gönder, işadamı Selim Yalın’la, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da evlenmişti. Yalın, twitter hesabından hamilelik dönemine ait bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü spiker, fotoğrafa şu notu düştü:

"14 Şubat 2019... Bebeğimizi, aşkımızı bu günde kucağımıza aldık. Ömrümün en güzel hediyesi, aşk bebeğimiz... İsteyen herkese nasip olur İnşallah. (Hamile hatırası)"