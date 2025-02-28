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        Haberler Ekonomi Para SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracına onay - Para Haberleri

        SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 02:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 02:02
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        SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, VakıfBank'ın toplam 10 milyar dolar, Turk İlaç Serum ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Meksa Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira ve Sümer Faktoring'in 181 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.

        Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci ve Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kuruluşlarına izin veren SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Pragma Capital Partners Dördüncü Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşunu da onayladı.

        SPK, Dünya Katılım Bankası AŞ'nin "DK Yatırım Menkul Değerler AŞ" ünvanlı yeni aracı kurumun kurulmasına ve İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yurt dışı emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunu tasdikledi.

        AA'nın haberine göre; Kurul bir tüzel ve 28 gerçek kişiye 41 milyon 514 bin 760 lira idari para cezası verdi.

        İki internet içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin uygulanması kararlaştırıldı.

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        #Sermaye Piyasası Kurulu
        #spk
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