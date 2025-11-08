SPK'dan iki şirketin halka arzını onay

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Pasifik Holding AŞ'nin 1,5 lira, Vakıf Faktoring AŞ'nin ise 14,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Ofisfinans Finansman AŞ'nin 550 milyon liralık, TEB Faktoring AŞ'nin 3 milyar 900 milyon liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon liralık, Gürmat Elektrik Üretim AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 40 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Fibabanka AŞ Atlasdenim Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 2 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

SPK, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Mobilfon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ BioNova Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Finova Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.