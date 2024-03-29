SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye ceza

SPK haftalık bültenine göre, kurul Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret'in 25 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ahlatcı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı ve Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ unvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ’nin Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini de onayladı.

SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

SPK ayrıca IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden kendi talebi üzerine çıkarılması kararı aldı.

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebini onaylayan Kurul, Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ unvanlı kitle fonlama platformunun kuruluşuna da izin verdi.

İdari para cezaları

Türker Proje Gayrı̇menkul ve Yatırım Gelı̇ştı̇rme AŞ pay piyasasında 27 Temmuz 2022-5 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 gerçek kişiye toplam 2 milyon 109 bin 65 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 150 bin 216 lira, Metrik Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık'a 209 bin 349 lira idari para cezası uygulanmasını hükmetti.

SPK, böylece 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye toplam 5 milyon 468 bin 630 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.