Kayserispor deplasmanı sonrasında 6 takım arkadaşıyla birlikte özel bir minibüsle Alanya'ya dönmekte olan Josef Sural, gerçekleşen kaza sonrasında hayatını kaybetti. Josef Sural'ın beklenmedik kaybı spor dünyasının sıra dışı şekilde ölen isimlerini akla getirdi.

TRANSFER OLDU, HAYATINI KAYBETTİ

Arjantinli futbolcu Emilano Sala, Manş Denizi'ndeki Guernsey Adası yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayata gözlerini yummuştu.

Attığı 12 golle Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) ilk devrenin en skorer 5 oyuncusu arasına giren Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edildi.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu.

Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürdü.

Sala gibi kaza, cinayet ya da spor sahasında yaşadıkları beklenmedik rahatsızlıklar sebebiyle ölen sporculardan bazıları şöyle:

CHAPECOENSE KAFİLESİ BİR ANDA YOK OLDU

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı.

Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu.

Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.

TELEVİZYON PROGRAMI ÇEKİMİNDE ACI KAZA

Fransız sporcular Camille Muffat, Florence Arthaud ve Alexis Vastine, Arjantin ile Şili'yi ayıran Andes Dağları yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu.

10 Mart 2015'te "Dropped" isimli televizyon şovunun çekimini yapan ekibi taşıyan iki helikopterin çarpıştığı kazada, 3 sporcunun yanı sıra 7 kişi daha vefat etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre serbest, 2010 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da 200 metre serbestte altın madalya kazanan Muffat, 25, 1990'da dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Route de Rhum'u kazanan "Atlantik'in Gelini" lakaplı Arthaud, 57, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler hafif yarı orta sıklette bronz madalya alan boksör Vastine ise 28 yaşındaydı.

TORINO'YU UÇAK KAZASI VURDU

İtalya'nın Torino takımı, özellikle 1940'lı yıllarda gösterdiği performansla Avrupa'nın en formda takımları arasında yer alıyordu.

Takımın kaptanı Valentino Mazzola liderliğinde aynı dönemde 5 kez üst üste Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcisi, trajik bir uçak kazası nedeniyle "altın çağı"na veda etmek zorunda kaldı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Francisco Ferreira'nın jübilesi için Portekiz'in Benfica takımıyla dostluk maçına çıkan Torino, Lizbon'daki karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Dönüş yolculuğu sırasında takım kafilesini taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle 4 Mayıs 1949'da Torino kentinin yakınlarındaki dağlara çarparak düşerken, aralarında İtalya Milli Futbol Takımı'nın iskeletini oluşturan 18 futbolcu ile teknik ekip ve gazetecilerin yer aldığı 31 kişi hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından eski günlerine dönemeyen Torino, 1975-76 sezonunda bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ekonomik zorluklar nedeniyle sonraki yıllarda alt lige düştü. Son olarak 2012-13 sezonunda yeniden Serie A'da mücadele etme hakkını elde eden İtalyan ekibi, bu sezon ise ligde 6. sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNITEDLI 8 FUTBOLCU ÖLDÜ

İngiliz futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Manchester United, üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen ve "Münih Felaketi" olarak tarihe geçen uçak kazasıyla büyük sarsıntı yaşadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız ile çeyrek finalde karşılaşan Manchester United, evinde rakibini 2-1 mağlup etmişti. Deplasmanda 3-3 biten mücadelenin ardından yarı finale kalan İngiltere temsilcisinin sevinci ise yaşanan trajedinin ardından yarım kaldı.

Manchester United kafilesini taşıyan uçak, Belgrad'dan havalanmasının ardından Almanya'nın Münih kentindeki Riem Havaalanı'na yakıt ikmali için indi. Kalkış yapmak isteyen uçak, ilk iki denemesinde teknik aksaklıklar nedeniyle başarısız oldu.

Yoğun kar yağışının başlamasıyla o gün havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edilmesine rağmen yoğun maç programı nedeniyle Manchester United'ın teknik ekibi, kafilede yer alan futbolcuların bir gün Münih'te geceleyerek ertesi gün Manchester'a uçmasına karşı çıktı.

Üçüncü kez havalanmak için hareketlenen uçak, yeterli hıza ulaşamayınca havavalanını çevreleyen bariyerlere çarptı. Mürettebattaki 44 kişiden 20'si kaza anında hayatını kaybetti. Münih'teki Rechts der Isar Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca aralarında Manchester Unitedlı 8 futbolcu, teknik heyet ve idarecilerin yer aldığı toplam 23 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer alan Manchester United'da kaptan Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Duncan Edwards ve Geoff Bent kazadan sağ kurtulamayan futbolcular arasında yer aldı.

Manchester United, bu olayın ardından Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Milan'a elendi. İngiltere temsilcisi, kaza öncesinde şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde ise sadece bir maçı kazanabildi ve 9. sırada kaldı. Futbolcular Bobby Charlton, Johnny Berry, Jackie Blanchflower, Bill Foulkes, Harry Gregg, Kenny Morgans, Albert Scanlon, Dennis Viollet ve Ray Wood ile teknik direktör Matt Busby'nin yaralı olarak kurtulduğu kazanın ardından Manchester United, altın günlerine efsane teknik adam Alex Ferguson'la 90'lı yıllarda dönebildi.

DANİMARKA'NIN FUTBOL TRAJEDİSİ

Danimarka futbolu en acı gününü 16 Temmuz 1960'da yaşadı. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen olimpiyatlara katılan Danimarka Milli Futbol Takımı finale yükseldi.

Danimarka Futbol Federasyonu, maçlarda yaşanan bazı sakatlıkların ardından futbol takımının kadrosuna takviye yapmak amacıyla uçak kiraladı. Kopenhag Havaalanı'ndan kalkan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Öresund Boğazı'nda düştü.

Mürettebatta yer alan 8 futbolcu da hayatını kaybederken, sadece pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Danimarka ise finalde Yugoslavya'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.

ENKAZI 54 YIL SONRA BULUNDU

Uçak kazaları, farklı kıtaların futbol takımlarında da derin izler bıraktı. 3 Nisan 1961'de Şili'nin köklü kulüplerinden CD Green Cross'un 8 futbolcusu ile teknik ekibinden iki kişiyi taşıyan uçak, And Dağları'nın üzerindeyken düştü.

Mürettebatta yer alan 24 kişinin de öldüğü uçağın enkazı, ancak geçen yıl şubat ayında And Dağları'na çıkan bir grup dağcı tarafından bulunabildi.

CD Green Cross, 1945'te Şili 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yaşamasına rağmen kazanın ardından eski başarılı günlerine dönemedi ve 1985'de kapatıldı.

STRONGEST KULÜBÜNÜN UÇAĞI DA DÜŞMÜŞTÜ

Bolivya'nın en eski kulüpleri arasında yer alan The Strongest'ın kafilesini taşıyan uçak, hazırlık maçının ardından 26 Eylül 1969'da Bolivya'ya dönüş için havalandı.

Bolivya'da aynı gün askeri darbe yaşanırken, The Strongest takımını taşıyan uçağın ise kaybolduğu açıklandı. Ertesi gün ise uçağın Bolivya'daki Viloco kasabasına düştüğü ve 47 yolcu ile 9 görevlinin tamamının öldüğü duyuruldu.

8 Aralık 1987'de ise Peru temsilcisi Alianza Lima'nın kafilesini taşıyan uçak, Pasifik Okyanusu'na düştü.

Ligde Pucallpa ile oynayan Alianza Lima'nın dönüş yolculuğunda meydana gelen kazada, aralarında futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve taraftarların bulunduğu 43 kişi yaşama gözlerini yumdu.

İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Özbekistan futbolunun önde gelen temsilcilerinden Pahtakor Taşkent takımının futbolcularını taşıyan uçak ise 11 Ağustos 1979'da kaza yaparak düştü.

O dönem Sovyetler Birliği 1. Futbol Ligi'nde yer alan Pahtakor Taşkent takımı, Dinamo Minsk ile yapacağı lig maçı için Ukrayna'ya hareketlendi.

Kamianske kentinin üzerinde başka bir uçakla meydana gelen çarpışmanın ardından iki uçakta yer alan 178 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

AFRİKA KITASINI YASA BOĞAN KAZA

Yeşil sahalarda Afrika kıtasının en acı günü, 27 Nisan 1993'te Gabon'un Libreville şehrinde gerçekleşen uçak kazası ile yaşandı.

1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı maç için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez yakıt ikmali yapan ve arızası olduğu anlaşılan uçak, yine de yoluna devam etmek istedi. İnişin yapılacağı havalimanına çok kısa bir mesafe kala uçak düştü.

Kazada 25 yolcu ve 5 uçuş görevlisi öldü. Pilot hatası nedeniyle gerçekleştiği tespit edilen kazada, Zambiya Milli Takımı'ndan 18 futbolcu (Efford Chabala, John Soko, Whiteson Changwe, Robert Watiyakeni, Eston Mulenga, Derby Makinka, Moses Chikwalakwala, Wisdom Mumba Chansa, Kelvin Mutale, Timothy Mwitwa, Numba Mwila, Richard Mwanza, Samuel Chomba, Moses Masuwa, Kenan Simambe, Godfrey Kangwa, Winter Mumba, Patrick Banda) ve teknik direktör Godfrey Chitalu yaşamını yitirdi.

KIRGIZ BOKSÖRE SUİKAST

Eski Avrupa kick boks şampiyonu Kırgız Ruslan Abasov, 27 Mart 2014'te aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Abasov, Başkent Bişkek'teki evine 800 metre mesafede meydana gelen patlamanın ardından vatandaşlarca hastaneye götürüldü ancak aşırı kan kaybından öldü. Yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Abasov'un aracının şoför koltuğunun altında patlamanın etkisiyle büyük bir delik açıldı.

DİREKSİYON BAŞINDA HAYATINI KAYBEDENLER

10 Ağustos 2014 tarihinde ABD'de düzenlenen bir yarışta, kaza sonrası aracını terk ederek piste çıkan 20 yaşındaki sürücü Kevin Ward, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele eden Stewart-Haas takımının pilotu Tony Stewart'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Stewart'ın kullandığı 14 numaralı araç ile Ward'un pilotajındaki 13 numaralı araç, viraj sırasında temas etti. Virajı dışarıdan aldığı için pistin duvarına çarparak mücadeleyi noktalamak zorunda kalan Ward, otomobilden dışarı çıktı. Yarış dışı kalmanın öfkesiyle, kazadan sorumlu tuttuğu Stewart'ın 14 numaralı otomobilini bulmak için pistte yürümeye başlayan Ward, NASCAR pilotunun çarpmasıyla yerde kaldı. 20 yaşındaki Ward, ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Organizasyon tarihi boyunca 28 sürücünün öldüğü Dakar Rallisi'nin 1991 yılındaki yarışının 8. etabında, kamyon kategorisinde yarışan Fransız sürücü Charles Cabannes, Mali'nin Kadeouane köyünde ordu ve Touareg isyancıları arasında çıkan çatışmada vurularak hayata gözlerini yumdu. Cabannes'ın ölümünün ardından Mali'de düzenlenmesi gereken diğer iki etap iptal edildi.

Laurent Gueguen ise 1996 yılındaki yarışta kamyonuyla Fas çöllerinde ilerlediği sırada Fas ordusuna ait terk edilmiş bir mayın tarlasına girdi. Fransız sürücü, patlama sonucu alevler içinde kalan aracından sağ çıkamadı.

KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ, ATI BİRİNCİ OLDU

Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.

ÖLÜM SUDA YAKALADI

2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı.

Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı. 1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.

GOL SEVİNCİ HAYATINA MAL OLDU

Hindistan yerel liginde Bethlehem Vengthlang ile Chanmari West arasında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadığı sırada sakatlanan 23 yaşındaki Peter Biaksangzuala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Ekim 2014'te Hindistan'ın Burma sınırında bulunan Khawzawl kentinde oynanan mücadelenin 62. dakikasında, Bethlehem Vengthlang adına kaydettiği beraberlik golünü üst üste takla atarak kutlayan Biaksangzuala, bir anda hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Takım arkadaşları tarafından hareketsiz kaldığı fark edilen futbolcu, acilen hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede omuriliğinde ağır hasar meydana geldiği tespit edilen genç futbolcu, 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdi.

Futbol dünyasını üzüntüye boğan bir başka ölüm de 27 Ekim 2014'te yaşandı. Güney Afrika Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Senzo Meyiwa, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınındaki Vosloorus kasabasında bulunduğu eve giren iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldü. Afrika Kupası eleme turlarında Güney Afrika forması giyen Meyiwa, 27 yaşındaydı.