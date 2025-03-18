Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Spor federasyonlarından 18 Mart mesajı! - Futbol Haberleri

        Spor federasyonlarından 18 Mart mesajı!

        TFF, TBF ve TVF, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor federasyonlarından 18 Mart mesajı!
        ABONE OL

        TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

        Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'de sergilenen destansı mücadele, bağımsızlık ve özgürlük uğruna milletimizin canını ortaya koyduğu bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın vicdanında silinmez izler bırakan eşsiz bir direnişin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

        REKLAM

        TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

        TFF'nin internet sitesinden yapılan "Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Çanakkale Zaferi, bağımsızlık karakteri olmuş bir milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden dünyanın en güçlü donanması karşısındaki eşsiz destanıdır. Nice yokluklar içerisinde gözünü kırpmadan toprağa düşen şehitlerimizin dünya tarihinin seyrini değiştirdiği ve 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşettiği zaferdir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu toprakları bize ebedi vatan kılan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; en hayasızca akına göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

        TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

        TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, "18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın sembolüdür. 110 yıl önce Çanakkale'de sergilenen azim ve kararlılık, sadece askeri bir zafer değil, millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin güçlü adımlar atmak için kendilerine ilham olduğunu aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini gösteren, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu zafer, geleceğimize ışık tutan, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün bedelini hatırlatan bir mirastır. Atalarımızdan bize kalan bu miras, her alanda daha güçlü ve kararlı adımlar atmamız için en büyük ilham kaynağıdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama