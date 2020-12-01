Yeni koronavirüs tedbirleri dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de spor salonları, hamam ve saunaların kapatılıp kapatılmadığına dair sorular netleşti. Peki Hamam, sauna, spor salonları kapandı mı? İşte tüm detaylar...

SPOR SALONLARI, HAMAM VE SAUNA KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre;

"Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak." denildi.

Buna göre hamam ve saunalar kapatılırken, spor salonları faaliyetlerine devam edecek.