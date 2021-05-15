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Spor salonları ne zaman açılıyor mu? 17 Mayıs'ta spor salonları açılır mı?

Tam kapanma uygulamasının son günlerine girilirken spor salonlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Gözler Kabine Toplantısı'nda alınacak karara çevrildi. Peki Spor salonları ne zaman açılıyor mu? 17 Mayıs'ta spor salonları açılır mı? İşte haberin detayları...

Spor salonları ne zaman açılıyor mu? 17 Mayıs'ta spor salonları açılır mı?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki 17 Mayıs'ta spor salonları açılır mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber spor salonlarının açılması bekleniyor...

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