Spor spikeri Fikret Engin hayata gözlerini yumdu. 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin 48 yaşında yaşamını yitirdi. Bursa’da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışmıştır. O dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilen Fikret Engin, Süper FM, Star TV ve ATV gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Bugüne kadar 3000’in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir.

Bursa’da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV’de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.