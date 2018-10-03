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Spor Toto 1. Lig'de 7 haftada 4 teknik adam gitti

Spor Toto 1. Lig'de 2 teknik adamın görevlerinden ayrılmasıyla teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 4'e yükseldi

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:20 | Güncelleme: AA

Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk teknik direktör değişikliği 4. haftanın ardından geldi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri Eskişehirspor maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.

Ligde 6. haftanın ardından Adanaspor'da Cihat Arslan görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da Coşkun Demirbakan göreve başladı.

7. haftadan sonra ise iki takım değişikliğe gitti. Giresunspor'da Metin Diyadin, Gazişehir Gaziantep'te ise Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı.

Geçen seneden beri göreve devam edenler

Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

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