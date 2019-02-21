Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek

19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge



23 Şubat Cumartesi

13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok



24 Şubat Pazar

13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp

13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan

16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker