Alınan galibiyet Şampiyonlar Ligi’nin kapısını açmaya yetti. Okan Buruk, bu maçı iyi analiz etmek zorunda. Bundan sonra çok daha üst düzey takımlarla mücadele edecekler. Gol yollarını açacak bir plana gereksinim var. Icardi gibi bir golcüyü topla buluşturmak adına çalışmak zorundalar. Savunmanında adam kaçırma sorunu dikkat çekti. Tüm bunlar bir yana, devler ligine kalmanın büyük gururu yaşanıyor şimdi. (HABERTÜRK)

Okan Hoca'nın kariyeri, Galatasaray hatta Türk futbolu için hayati önem taşıyan maçta, Demirbay ve Tete tercihleri dikkat çekiciydi. Belli ki hoca kariyerinin en kritik maçlarından birinde bu ikiliye güveniyordu. İlk maçta skorda olmasa da oyun olarak bizi yenen Molde rövanşa da hızlı başladı. Galatasaray, karşısında inatçı ve dinamik bir takım buldu. Tribündekiler ve ekran başındakiler şaşkındık. Neyse ki Icardi tam zamanında kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek yüreklerimize yine serin bir su serpti.

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Galatasaray kötü oynuyor. Performansları düşük de olsa savunma dörtlüsü, formda gözüken Muslera ve süper yıldız Icardi'nin dışında kalan beş forma için belirsizlik hala devam ediyor. Takımın en çok ihtiyaç duyduğu yere transfer yapılması gerekirken Midtsjö satılıyor. Şu an itibarıyla Icardi ve Muslera'nın olduğu bir Molde, ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de bu Galatasaray'dan daha iyi iş yapar. E o zaman "bu kadar parayla bunca transfer neden yapıldı" diye sormazlar mı? Zaman hızla ilerliyor. Okan Buruk acilen kafasını ve takımını toparlamalı. Toparlayacaktır da... Ben kendisine inanıyorum. Umarım o da inanıyordur. (FOTOMAÇ)