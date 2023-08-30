Spor yazarları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını değerlendirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 yendi adını gruplara yazdırdı. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi
BÜLENT TİMURLENK: BIÇAK SIRTI
İlk maçı 3-2 kazanırken oyunu vermişsin, Torreira yok, zemin suni çim ve deplasmandasın. Bunlar bahanelerin değil handikapların. Şimdi evinde, istediğin zeminde (Ama kötü) ve orta sahada süper kahramanın varken kuvvetli bir oyunla Şampiyonlar Ligi yolunda taraftarına umut aşılamak zorundasın. Taraftar seni koşulsuz tutkuyla sever ama umut edecek, hayal görecek futbolu da bir fragman gibi görmek ister. G.Saray bunu yapmalıydı, yapamadı.
Bu turun kahramanlarından Yunus ve Midtsjö artık yok. Sergio da kuvvetle muhtemel valizini yapıyor. Dünkü futbolun söylediği "Bitsin şu transfer dönemi, gelen gelsin, gidecek olan gitsin." Okan Buruk "Transferleri değil oyunu düşünüyorum" demişti maç öncesinde. Dışarıdan bakınca hiç öyle görünmüyor hoca. Bilesin… (SABAH)
OSMAN ŞENHER: GALATASARAY ZORLANARAK GEÇTİ
Kolay değil uzun seneler sonra Şampiyonlar Ligi’ne gitmek. Okan Buruk’un bütün hayali, hedefi Avrupa’nın bir numaralı kupasında takımını mücadele ettirebilmekti. Sonunda muradına erdi ama şunu da görmemezlikten gelemeyiz, dün maçta çok iyi bir hakem vardı. Molde’nin fizik gücü mükemmeldi. Tekniği biraz zayıf ama kondisyon olarak sarı-kırmızılıların çok üstündeydiler.
50 bin taraftar, müthiş bir uğultu, rakip kim olursa olsun bu atmosferden etkilenmemesi mümkün değil. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bunu daha çok göreceğiz. Son sözüm de Molde’ye... Sakın bu Norveç takımını kimse küçümsemesin, kendi liglerinde sezon ortası maçlarını oynadılar. Şu anda Türkiye’de hiç bir takımın fizik gücü, Molde ayarında değil. İşin doğrusu Galatasaray’ın, kazaya uğramadan bu takımı elemesi büyük bir başarı. (MİLLİYET)
ERMAN ÖZGÜR: ICARDI VE MUSLERA...
Galatasaray ilk maçtaki kadar pas yapma şansı vermese de Molde zaman zaman orta sahayı çabuk geçerek 3-4 tane gol olabilecek fırsatlar buldu. Ama futbolun altın kuralı atan ve tutan meselesi Galatasaray’dan yanaydı ve İcardi’den sonra Muslera da sahne alarak Galatasaray’ın İcardi ile ikiye katladığı avantajını korumasını sağladı.
Maçın son bölümü Molde'nin golü ile stresli geçti. Pas kalitesi ve dayanıklılığı iyi bir takım olan Molde tehdit etti, Muslera ve savunma bloğu direndi. Angelino uzatmalarda son düdük gelmeden frikikten attığı gol ile Galatasaray’ın adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Maçın ve turun kahramanları ise kesinlikle İcardi ve Muslera oldu. (FANATİK)
ÖMER ÜRÜNDÜL: ENLEMESİNE PAS EN DOĞRU İŞTİ
Galatasaray'ın erken bulduğu golle büyük bir avantaj elde etmesi dahi Molde'nin direncini kırmadı. Hücumda hiç etkili olamayan Galatasaray'ın taktik olarak yaptığı en doğru şey zaman zaman ayağa enlemesine paslarla topa sahip olarak Molde'nin dalga dalga gelen ataklarına fren yapmasıydı.
Ben her zaman yeri geldikçe şunu vurguluyorum; bilhassa bir başarı elde edildiğinde mutlaka abartılı yorumlar yerine gerçekler teşhis edilmeli. Galatasaray, iki Molde maçında da kötü oynadı. Takım oyun açısından da fizik-kondisyon olarak da çok yetersizdi. Dün geceden bir örnek daha. 50 bin seyirci önünde 90 dakika açık oynayan bir rakip karşısında üretkenlik sağlayamıyorsan takımda ciddi saha içi sorunları var demektir. (SABAH)
UĞUR MELEKE: GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK YAKIŞTI
Türk takımlarının play-offta çektiği hiçbir kura kolay değil bu sezon. Adana Demir, Şampiyonlar Ligi’nden gelen Genk’i çekti. Fenerbahçe bir Hollandalı’yı, Beşiktaş da Avrupa deneyimi çok yüksek Dinamo Kiev’i elemeye yakınlar. Galatasaray da bence önemli bir sistem takımını eledi bu turda. Erling Moe ile 5 yıldır gelişen, ilk 11’inde de beş seneyi doldurmuş 5 futbolcusu olan, üretici bir mekanizmayı, Molde’yi saf dışı bıraktı Buruk’un talebeleri.
İlk maçta Yunus’a karşı çok sert oynayan Ellingsen’in karşısına Tete’yle başlamak iyi bir fikirdi bence mesela. Temsilcimizin çok erken bir dakikada 1-0’ı bulmasına rağmen ilk devreye 0-0’mış gibi iştahla devam etmesi, ihtiyacı varmışçasına ikinci golü araması bir büyük takım davranışı idi. İkinci devredeyse nedense vitesi gereğinden fazla küçülttük ama neyse ki tek gol yetti tur için. Dün Seyrantepe’de alınan sonucun en kısa özeti bence şu: Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi’ne yakıştı. (HÜRRİYET)
SERKAN AKCAN: EN PAHALI MAÇ
Şampiyonlar Ligi gruplarına bir adım mesafedeki Galatasaray’da tarihinin en pahalı maçlarından birine çıkacak olmanın stresi Okan Buruk’tan başlayarak tüm kadroyu sarmış gibiydi. Maça yine Molde şaşırtıcı şekilde beklenenden hızlı başladı. Molde’nin hızı karşısında Galatasaray’ın topun ritmini ayarlamak için tempoyu ele geçirmesi Icardi’nin penaltıdan attığı erken gole rağmen mümkün olmadı.
Okan Buruk, oyuna 72’de Kaan ve Barış’ı alarak planı değiştirmek istedi. Ama Kaan orta sahada kaldı, savunmada dörtlüye devam edildi. Galatasaray iç koridorları kapatamadığı için pozisyon yedikçe Kaan’ın üçüncü stoper olması kaçınılmaz hale geldi ve bu pahalı maçı yürekler ağızda da olsa bitirmeyi başardık, üstelik Angelino’nun golüyle kazanarak... (FANATİK)
ALİ GÜLTİKEN: DEVLER LİGİ KAPISINI MUSLERA AÇTI
Zoru seviyoruz. Kontrol altında tutabileceğimiz, golü de bulduğumuz bir maçı sonrasında sıkıntıya soktuk. Golden sonra topu rakibe verip biraz daha kendi yarı alanında kalmak isteği olumlu. Fakat bunu yaptığınız zaman topu kaptığınız andan sonrası için de daha planlı olmanız lazım. Belki bu düşünce vardı ama saha uygulaması öyle olmadı. Özellikle ikinci yarıda çıkışlardaki yüksek top kayıpları, Galatasaray adına oyunu zorlaştırdı, rakibe de çok fazla güven verdi. Buldukları beraberlik golünden sonra biraz daha coşkuyla Galatasaray'ı zorladılar.
Maçın sonlarında da olsa galibiyet golünün Angelino'nun ayağından bulunmuş olması Galatasaray adına da Türk futbolu adına da güzel bir puan oldu. Şampiyonlar Ligi'nin kapısının açılmasında kaptan Muslera'nın yine en önemli figürlerden biri olduğunu gördük. Çok değerli bir oyuncu, hangi kulvarda olursa olsun Galatasaray'ın güven abidesi olarak performansına devam ediyor. (SABAH)
İBRAHİM YILDIZ: KOLAY OLMADI
Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi rövanş maçında da yenerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Deplasmanda 3-2 galip gelen Galatasaray, İstanbul’da 2-1 kazanarak büyük hedefine ulaşırken zor anlar yaşadı. Karşılaşmanın hemen başında gelen penaltı golü, maçın rahat geçeceği izlenimi vermişti. Icardi’nin attığı gol, takımı sanki bu iş bitti dercesine rahatlığa itti. İlk 45 dakika topla daha çok oynayan Sarı-Kırmızılı takımdı. Ancak rakip alana oyunu yığmalarına rağmen pozisyon bulamadılar.
Alınan galibiyet Şampiyonlar Ligi’nin kapısını açmaya yetti. Okan Buruk, bu maçı iyi analiz etmek zorunda. Bundan sonra çok daha üst düzey takımlarla mücadele edecekler. Gol yollarını açacak bir plana gereksinim var. Icardi gibi bir golcüyü topla buluşturmak adına çalışmak zorundalar. Savunmanında adam kaçırma sorunu dikkat çekti. Tüm bunlar bir yana, devler ligine kalmanın büyük gururu yaşanıyor şimdi. (HABERTÜRK)
SERKAN KORKMAZ: TOPARLAN!
Okan Hoca'nın kariyeri, Galatasaray hatta Türk futbolu için hayati önem taşıyan maçta, Demirbay ve Tete tercihleri dikkat çekiciydi. Belli ki hoca kariyerinin en kritik maçlarından birinde bu ikiliye güveniyordu. İlk maçta skorda olmasa da oyun olarak bizi yenen Molde rövanşa da hızlı başladı. Galatasaray, karşısında inatçı ve dinamik bir takım buldu. Tribündekiler ve ekran başındakiler şaşkındık. Neyse ki Icardi tam zamanında kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek yüreklerimize yine serin bir su serpti.
Galatasaray kötü oynuyor. Performansları düşük de olsa savunma dörtlüsü, formda gözüken Muslera ve süper yıldız Icardi'nin dışında kalan beş forma için belirsizlik hala devam ediyor. Takımın en çok ihtiyaç duyduğu yere transfer yapılması gerekirken Midtsjö satılıyor. Şu an itibarıyla Icardi ve Muslera'nın olduğu bir Molde, ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de bu Galatasaray'dan daha iyi iş yapar. E o zaman "bu kadar parayla bunca transfer neden yapıldı" diye sormazlar mı? Zaman hızla ilerliyor. Okan Buruk acilen kafasını ve takımını toparlamalı. Toparlayacaktır da... Ben kendisine inanıyorum. Umarım o da inanıyordur. (FOTOMAÇ)
LEVENT TÜZEMEN: GALATASARAY AİLESİNE HAYIRLI OLSUN
Okan hocanın geç de olsa yaptığı doğru hamleler G.Saray'ı toparladı. Angelino'nun rakibe çarptırarak attığı frikik golü, Moldeli oyuncuların ümitlerini yok etti. Psikolojik maçta G.Saraylı oyuncular biraz gerginlerdi.
Molde ise kaybedecek bir şeyi olmayacak şekilde bir oyun sergiledi ama uzun bir aradan sonra G.Saray'ın Devler Ligi'ne kalması sadece ekonomik açıdan güç sağlamayacak, yeniden Avrupa'da sahne almasına katkı yapacak. Devler Ligi vitrin olduğu için Galatasaraylı oyuncular, daha farklı oynayacaklardır ama orta saha G.Saray'da yetersiz. Mutlaka iyi bir 8 numara alınmalı, İcardi'nin yanına bir santrfor düşünülmeli ve stopere takviye yapılmalı. Devler Ligi Galatasaray ailesine hayırlı olsun. (SABAH)