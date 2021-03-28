ÖMER ÜRÜNDÜL

Ozan Tufan mükemmel bir gole imza atarak işi bitirdi. Ondan sonra rakibin de direnci kırıldı ve çok önemli bir 3 puanı daha hanemize yazdırdık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Defans bloğumuzdaki iki önemli eksiği, yerine oynayanlar hiç hissettirmedi. Tabii ki sahanın yıldızı Ozan'dır. Sahada pek görünmez gibi oynayan ama çok akıllı işler yapan Umut Meraş benim dün gece için ön plana aldığım bir isim.