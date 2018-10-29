Spor yazarlarından Yeni Malatya-Galatasaray yorumu!

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AHMET ÇAKAR: Takımda ne ruh kalmış ne de disiplin... Bazı oyuncular, yavaş yavaş eriyorlar. Rodrigues, sezon başı farklıydı ama haftalardır hayaleti oynuyor. Dün geceki gol umudu Sinan, sahada var mıydı, yok muydu belli değil. Selçuk oynuyormuş gibi yapıyor, koşuyormuş gibi yapıyor ama aslında hiçbir şey yapmıyor. Sağ kanatta biraz Mariano-Linnes bir şeyler yapmaya çalıştılar hepsi bu. Ozan diyoruz, genç çocuk diyoruz, kazanalım diyoruz, ama art arda maçlarda manasız penaltılar yapıyor.