Spor yazarlarından Yeni Malatya-Galatasaray yorumu!

SERHAT ULUEREN: Kimse yenilgileri birilerine bahane etmesin. G.Saray keşke Nagatomo, Onyekuru, Muğdat gibi çalışkan ama çok becerikli olmayan oyuncuların yerine tam bir golcü alınsaydı. Gomis’i unutturabilecek bir golcü bulmak çok da zor olmasa gerek G.Saray için. Dün G.Saray kötü oynamadı. Kazandığı A.Gücü ve Antalya maçlarından daha iyi oynadı sarı-kırmızılılar. Rodrigues, Sinan, Ndiaye ve Donk çok net goller kaçırdı. Bunların yarısı gol olsa en kötü 2-2 biterdi maç.
Schalke maçında ağır suçlamıştım Belhanda’yı. Dün de Faslı baş dönmesi sebebiyle bıraktı. Belhanda’nın umurunda değil oynamak, oynamamak. Umrunda değil G.Saray, Türkiye. Hem küstah hem umursamaz tavrı var. Asla takım oyuncusu olamaz. Bu adama verilen her kuruş çöpe atılmış. Yönetim Belhanda’dan ocak ayında kurtulmalı. Feghouli’den de kurtulabilirlerse kaymaklı kadayıfı olur. Bu iki adamın yıllık maliyeti, vergiler ve stopajla 100 milyon lira. Bugün bırakın 100 milyon lirayı 1 milyon lira bile çok kıymetli her kulüp için.
ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’da sahada olanlar, sanki sakatlıktan sahada olmayanların arkasına sığınmış gibi... Kardeşim, Galatasaray forması giyiyorsanız, böyle maçlarda ortaya çıkacak, direnecek, isyan edecek, takımı ayağa kaldıracaksınız... Oysa tam aksini yapıyorlar; tam siperler... Allahaşkına Sinan nerede, Ndiaye nerede, sezon başı fırtına gibi esen Rodrigues nerede... Diğerleri nerede... Yoklar, hiç yoklar, sanki sahaya ve maça gelmemiş gibiler...
Buna rağmen iki Ahmet Çalık kafası, Rodrigues‘in, Sinan‘ın ikinci yarıda “nasıl kaçırdık” diye kendilerinin bile inanamadığı pozisyonlar, Muğdat’ın direkten dönen dokunuşu, Donk‘un iki adımdan topu kaleye dürtmek için geç kalışı olmasa bu silikliğe, bu “güçsüz futbola“ rağmen puan gelebilirdi...
Bir özdeyiş “Hayatta zorluklar kaçınılmazdır... Yenilmek sizin seçiminizdir“ der... Galatasaray’ın sahadaki sağlamları bu seçimi yapmış gibi... İsyanları, inatları, yeteri kadar coşkuları yok... İlk on bire girmek için yakaladıkları büyük fırsattan, büyük şanstan haberleri yok... Bu futbolculara Galatasaray formasının büyüklüğünü Fatih Hoca da anlatamıyorsa, kim anlatacak arkadaş...
HAKAN ÜNSAL: Belhanda zaten iyi oynamıyordu ve bunca eksikliğe rağmen oynasaydı iş yapardı diyemiyoruz. Rodrigues’e alınan kademeli savunmanın iş yaptığı bir dönemde, Malatya için bu en kolay işti.
‘Forvetsiz oynamak Porto deplasmanında işe yaramıştı ama’ diyebilirsiniz. Porto’da iş yaptı çünkü arada ciddi bir fark var. Porto kazanmak için açık ve önde oynadı. Ama Malatya dahil ligimizdeki diğer takımların hiçbiri bunu yapmadı ve önce kendi sahasında güvenli bölgede kalmayı, disiplinli oynamayı seçti.
Yeni Malatyaspor’da Murat Akça ve Sadık, savunma disiplini ve konsantre içinde çok iyi oynadılar. Önlerinde oynayan oyuncuların da yardımıyla takımlarının az pozisyon vermesini sağlayarak maçın adamları oldular. Diğer taraftan Donk’un santrafor pozisyonuna geçtikten sonra Eren’den daha fazla pozisyona girmesi de enteresandı.
Ozan 5 maçın 3’ünde penaltı yaptırmış olabilir. Aslında bu durum, form tutamayan Maicon’un, Çalık’ın suçu. Bu kadar genç bir oyuncu, Adem-Boutaib ikilisi karşısında yine de iyi oynadı. Türkiye’nin en yetenekli oyuncularının başında gelen Adem zekasını konuşturdu ve penaltıyı kaptı. Rodrigues belki yetenek olarak Adem’den bir gömlek daha önde ama futbol zekası kıt. Doğru pozisyon alamıyor ve istikrarlı değil.
Yazımı şu iddiayla bitirmek istiyorum. Yerden yere vurulan ve kredisi çabuk tükenen Ali Koç, takımın başında Aykut Kocaman’ı tutsaydı F.Bahçe çok rahat şampiyon olurdu. Şenol hoca zaten havlu atmış durumda. Fatih hoca da eski havası ve gücünden uzak. Yıllar akıp gidiyor ve yıllara meydan okumak hep kolay olmuyor.
AHMET ÇAKAR: Takımda ne ruh kalmış ne de disiplin... Bazı oyuncular, yavaş yavaş eriyorlar. Rodrigues, sezon başı farklıydı ama haftalardır hayaleti oynuyor. Dün geceki gol umudu Sinan, sahada var mıydı, yok muydu belli değil. Selçuk oynuyormuş gibi yapıyor, koşuyormuş gibi yapıyor ama aslında hiçbir şey yapmıyor. Sağ kanatta biraz Mariano-Linnes bir şeyler yapmaya çalıştılar hepsi bu. Ozan diyoruz, genç çocuk diyoruz, kazanalım diyoruz, ama art arda maçlarda manasız penaltılar yapıyor.
Büyük başarılarda, büyük zaferlerde mimar Terim'di... Medya ve Galatasaray kamuoyu, ona İmparator adını taktı. Ama İmparator'un aslanları, yavaş yavaş kediye dönüşüyor. Üstelik bazıları sürekli hastalanan, telef olan kedilere dönüşmüş durumda. Ne Terim ne de başkası, kadro eksik, oyuncular yetersiz bahanesine sığınmasınlar... Hele hele konsantrasyon bahanesine hiç sığınmasınlar. Schalke maçında tarihi farktan Muslera ve Fransız hakem kurtardı.
LEVENT TÜZEMEN: Terim'in kadrosu kağıt üzerinde doğruydu. Donk'u savunmada oynatması akıllıcaydı. Ancak Belhanda'nın çıkmasından sonra Terim'in Ahmet Çalık'ı savunmaya alıp Donk'u orta alana çekmesi, önce savunmanın sonra tüm takımın dengesini bozdu. Kulübede kombine almış gibi oturan Ahmet, yaptığı büyük pas hatasıyla Malatya'nın golüne katkı sağladı. Galatasaray'da kime el atsan dökülüyor.
Sinan, Rodrigues ile birlikte kötü oynama konusunda yarışıyor. İkisi de kaptırdıkları toplardan sonra adam bile kovalamadılar. Bu kadar ruhsuz oynayan Sinan'a, Terim artık katlanmamalı.
İlk 11'de başlamak Sinan'da şımarıklık yaratıyor. Sonradan oyuna girdiğinde daha verimli oluyor. Ozan Kabak, Galatasaray'ın geleceği bir oyuncu. 3. penaltısını yaptı. Terim vazgeçmeyecektir. Ama Ozan'ın süratini dengelemesi, rakibe nasıl gireceği konusunda daha fazla ders çalışması gerekir.
Galatasaray'da forma giyen oyuncuların böylesine teslimiyetçi bir ruhla mağlup olmaları asla kabul edilemez. Eğer Galatasaraylı oyuncular, golden sonra Malatya'ya uyguladıkları baskıyı ve sergiledikleri mücadeleyi oyunun başında yapsalardı ciddi pozisyonlar bulurlar, rakibe de ciddi panik yaşatırlardı.
EVREN TURHAN: Maça rolanti başlayan Galatasaray, bir türlü maça konsantreolamadı. Sadece rakibini izleyen bir futbolcu topluluğu vardı sahada. Yine Muslera ve Ozan Kabak bir şeyler yapmaya çalıştı. Sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Belhanda… Kadro her geçen gün sakatlıklardan dolayı küçülüyor. Bir de buna takımın kötü futbolu ekleniyor. Hele dünkü maçın ilk yarısında oyunların performansı tam bir hayal kırıklığıydı..
Belhanda sakatlandıktan sonra Donk orta sahaya geçti, Ahmet Çalık stopere... İkinci yarı Galatasaray yine maça kötü başladı. Evet takımda eksikler var ama bu kadar da ruhsuzca bir oyun olamaz. Defans kurgusu Ahmet Çalık, Ozan Kabak olamaz Fatih hocam. Donk'u yine santrfora alan Fatih Hoca kenardan gelecek toplarda etkisini göstersin istedi. Yine Malatya deplasmanı yine kayıp...
Sağ kanatta biraz Mariano-Linnes bir şeyler yapmaya çalıştılar hepsi bu. Ozan diyoruz, genç çocuk diyoruz, kazanalım diyoruz, ama art arda maçlarda manasız penaltılar yapıyor. Hâlâ mı savunacağız. Her zaman papaz pilav yemiyor. Donk da ileri geçti ama komik duruma düştü.
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