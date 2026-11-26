1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Oğuzhan Gökçen
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor: Burak Kamalak
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK: İbrahim Güner
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor: Hakan Ülker
19.00 Muğlaspor-Mardin 1969: Melih Aldemir
29 Kasım Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Berkay Erdemir
16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor: Zorbay Küçük
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor: Yusuf Adnan Kendirciler