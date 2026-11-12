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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da santrforlu sisteme geçiş: Enes Ünal 726 gün sonra kadroda!

        A Milli Takım'da santrforlu sisteme geçiş: Enes Ünal 726 gün sonra kadroda!

        Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Belçika'yı konuk etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk maçında santrforlu sistemi tercih etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        A Milli Takım'da santrforlu sisteme geçiş!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıktı.

        Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında takımını, Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'iyle sahaya sürdü.

        Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç yer aldı.

        Sergen Yalçın, aday kadroda yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen'e maç kadrosunda yer vermedi.

        SANTFORLU SİSTEME GEÇİŞ

        A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında santrforlu sistemi tercih etti. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında Enes Ünal’ın görev yapacağını belirten tecrübeli teknik adam, kalede eldivenleri Uğurcan Çakır’a emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi. Sergen Yalçın’ın gol yollarındaki tercihi ise daha önce açıkladığı gibi Enes Ünal oldu.

        ENES 726 GÜN SONRA MİLLİ FORMA İLE SAHADA

        Milli takıma uzun bir aradan sonra yeniden davet edilen Enes Ünal, 726 gün sonra A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

        Yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon LaLiga ekibi Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes, Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği isim oldu.

        Enes, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım 2024'te Galler ile oynadığı maçta forma giymişti.

        OĞUZ AYDIN SAĞ BEKTE

        Sergen Yalçın, Belçika karşısında sağ bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

        Yalçın, Zeki Çelik'in tam hazır olmaması nedeniyle sağ bek tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı. Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

        HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEKLER ARASINDA

        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede yedekler arasında forma şansı bekledi.

        Sergen Yalçın, ilk maçında orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

        Hakan'ın ilk 11'de yer almaması üzerine kaptanlık pazubandını Merih Demiral taktı

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        GÜRSEL AKSEL’DE 3’ÜNCÜ MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu’nda 3’üncü maçını oynadı. İzmir’de 2022 yılında oynadığı maçta Litvanya’yı 2-0 ile geçen Türkiye, ikinci maçında ise 2024 yılında İzlanda’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

        BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir’de oynanan karşılamada milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti.

        TRİBÜNLER DOLU

        Türkiye’nin Belçika’yı konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. İzmir’de yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan gelenler tribünleri doldurdu. Karşılaşma kapalı gişe oynandı.

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        ALİAĞA’DAKİ FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

        Geçtiğimiz günlerde Aliağa’daki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 17 vatandaşımız ve eski milli futbolcu Kemal Batmaz için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        LUKAKU KADRODA YOK, TROSSARD YEDEK

        A Milli Futbol Takımı'nın Belçika’yı konuk ettiği mücadelede öncesinde Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaşlı Leandro Trossard ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

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