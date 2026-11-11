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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım kampında Can Uzun'un doğum günü kutlandı

        A Milli Takım kampında Can Uzun'un doğum günü kutlandı

        A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:23 Güncelleme:
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        Milli Takım'da Can Uzun'a doğum günü sürprizi!

        UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maç öncesi İzmir'de kamp yapan A Milli Takımımız'da 21 yaşına giren futbolcu Can Uzun'un doğum günü kutlandı.

        A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta Milli futbolcu Can Uzun'un doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı.

        #resim#1410022#

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.

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        #a milli takım
        #doğum günü kutlaması
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