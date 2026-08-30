ABD Açık'ta Pegula ile Medvedev yola devam etti
ABD Açık'ta tek kadınlar kategorisinde Jessica Pegula ile tek arkeklerde Daniil Medvedev ikinci tura yükseldi.
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 23:42 Güncelleme:
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev ikinci tura çıktı.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Arthur Ashe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ABD'li sporcu Pegula ile Romanyalı raket Elena-Gabriela Ruse karşılaştı.
Dünya 3 numarası Pegula, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.
Tek erkeklerde dünya 8 numarası Rus Medvedev ile Fransız raket Hugo Gaston karşı karşıya geldi.
Medvedev, Gaston'ı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
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