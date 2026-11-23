Emekli maaşları ne kadar artacak? Açlık sınırı, kök maaş ve alım gücü: Emeklinin beklediği düzenleme ne? Emekli seçmenin tercihi nasıl değişti? Taban maaş 30 bin TL mi, 35 bin TL mi olacak? Türkiye yaşlanıyor, emekli sistemi ne olacak? Habertürk Gündem'de Semiha Şahin soruyor; CHP Genel Başkan Yardı... Daha Fazla Göster

Emekli maaşları ne kadar artacak? Açlık sınırı, kök maaş ve alım gücü: Emeklinin beklediği düzenleme ne? Emekli seçmenin tercihi nasıl değişti? Taban maaş 30 bin TL mi, 35 bin TL mi olacak? Türkiye yaşlanıyor, emekli sistemi ne olacak? Habertürk Gündem'de Semiha Şahin soruyor; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kamuoyu Araştırmacıları Murat Karan ve Murat Gezici, Gazeteciler Sadi Özdemir ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Daha Az Göster