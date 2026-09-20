Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’e konuk olacak. Söz konusu müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Kısal yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler de maçın 4. hakemi olacak.

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadro Fernandez görev yapacak. Fernandez'e, AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.