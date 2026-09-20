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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amed Sportif Faaliyetler Amed - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

        Amed - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın VAR hakemi Guillermo Cuadro Fernandez oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Amed - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’e konuk olacak. Söz konusu müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mehmet Kısal yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler de maçın 4. hakemi olacak.

        Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadro Fernandez görev yapacak. Fernandez'e, AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

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        #beşiktaş
        #Amed Sportif Faaliyetler
        #var
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