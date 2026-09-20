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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN SAATİ || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! Amedspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN SAATİ || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! Amedspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Amedspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 6. hafta maçları kapsamında bu akşam Amedspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş maçın galibi olması durumunda 13 puandaki Galatasaray'ı geçerek birinciliğe yerleşecek. Amedspor ise galibiyet halinde ikinciliğe yerleşmiş olacak. Beraberlik durumunda ise Beşiktaş birincilikteki rakibi Galatasaray'la aynı puana ulaşacak. Hemen belirtelim ki karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Amedspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Amedspor Beşiktaş maçı canlı yayın saati ve kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Amedspor BJK maçı saat kaçta?

        Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Amedspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu akşam oynanacak mücadelede Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 13 puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak zirvenin yeni sahibi olacak. Amedspor ise 3 puanı hanesine yazdırması durumunda lig sıralamasında ikinci basamağa yükselecek. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde ise Beşiktaş puanını artırarak liderlik yarışındaki Galatasaray ile aynı puana ulaşacak. Öte yandan mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Amedspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

        AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Diyarbakır Stadyumu'nda 20 Eylül Pazar yani bugün oyanancak Amedspor Beşiktaş maçı saat 20.00'de Hakem Ali Şansalan başlangıç düdüğüyle start alacak.

        AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        VAR hakemliğini Guillermo Cuadra Fernandez'in yapacağı AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara'nın olacağı müsabaka beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Ravelosan, Furkan, Saba, Mohamed, Ballet, Orban

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic

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