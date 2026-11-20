Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde!
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Giriş: 20 Kasım 2026 - 11:43 Güncelleme:
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Ampute Milli Takımı çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 4-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Mısır karşısında 2-0'lık skorla galip gelen Gana ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Türkiye ile Gana arasındaki yarı final maçı yarın TSİ 04.30'da başlayacak.
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