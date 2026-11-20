Van Gogh'un tablosuna rekor fiyat

Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un 1890 yılında yaptığı Çiçek Açan Kestane Ağaçları adlı tablo, New York'ta düzenlenen açık artırmada 190,4 milyon dolara satıldı. Eser, sanatçının müzayedede satılan en pahalı tablosu oldu