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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 85 - Yukatel Denizli Basket: 76 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 85 - Yukatel Denizli Basket: 76 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti. Bu sonucun ardından Lacivert Beyazlılar, lige 3'te 3 yaparak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        Anadolu Efes 3'te 3 yaptı!

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Yukatel Denizli Basket'i 85-76 yendi.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Murat Ciner

        Anadolu Efes: David Mutaf 3, Strazel 7, Malcolm 7, Saric 18, Fernando 12, Loyd, Russell 8, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz 13, Jones 4

        Yukatel Denizli Basket: Pecarski 9, Bailey 22, Mahir Ağva 8, Ivey 4, Meeks 22, Dunn, Mustafa Yılmaz 3, Yaman Alişan, Erten Gazi 4, Egemen Güven 2, Amzil 2

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        1. Periyot: 26-16

        Devre: 50-34

        3. Periyot: 72-61

        4. Periyot: 85-76

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