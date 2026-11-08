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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 87 - TOFAŞ: 93 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 87 - TOFAŞ: 93 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TOFAŞ, A. Efes'i devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2

        TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın

        1. Periyot: 21-21

        Devre: 38-46

        3. Periyot: 69-67

        Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)

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        #Basketbol
        #Anadolu Efes
        #tofaş
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