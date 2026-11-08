Anadolu Efes: 87 - TOFAŞ: 93 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 17:49 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendi.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1. Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)
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