İş yerinin önünde motosikletli cinayet

İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.... Daha Fazla Göster İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle motosikleti kullanan ve silahla ateş eden iki şüphelinin kimlikleri belirlendi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster