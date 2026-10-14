Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Taulant Seferi (2), Daniel Moreno ve Mamadi Camara'nın golleriyle üst üste 5. galibiyetini alan lider Kayserispor, puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:11 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. Ado Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Kayserispor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2'de Daniel Moreno, 24 ve 53. dakikalarda Taulant Seferi, 37'de de Mamadi Camara kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Sarı Kırmızılılar, haftayı 25 puanla lider tamamladı. Üç maçlık galibiyet serisi biten Akdeniz temsilcisi ise 15 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Kayserispor, Batman Petrolspor'u ağırlayacak.
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